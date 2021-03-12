Также официальный Париж обращается к РФ с призывом предоставить свободный и беспрепятственный доступ в Крым международным мониторинговым организациям по правам человека.

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер призывает Российскую Федерацию прекратить своевольную политику преследования оппонентов оккупации Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом де Ривьер заявил во время неформального онлайн-заседания ООН по формуле "Арріа" на тему "Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины".

Посол Франции отметил, что Россия вопиющее нарушила принципы Устава ООН, а также принципы и обязательства в рамках ОБСЕ.

"Мы снова призываем Россию выполнять ее международные обязательства и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы вновь подтверждаем нашу поддержку политики Европейского Союза относительно непризнания аннексии (Крыма)", - отметил де Ривьер.

По словам дипломата, постоянная милитаризация Крыма Россией является источником обеспокоенности, поскольку создает последствия для безопасности региона Черного моря и соседних стран.

"Мы призываем Россию обеспечить свободу судоходства для всех кораблей в Керченском проливе в соответствии с международным правом. Незаконные ограничения для судов, проходящих через пролив, обостряют напряженность и имеют негативные последствия для украинских портов в Азовском море и всего региона", - подчеркнул де Ривьер.

Также дипломат призывает Россию предпринять шаги для улучшения ситуации с окружающей средой в Крыму, поскольку она существенно ухудшается.

"Незаконная аннексия Крыма привела к серьезным и постоянным нарушениям прав человека, внесудебным казням, произвольным задержаниям, похищениям и насильственным исчезновениям, дискриминации, в том числе на религиозной почве. Мы осуждаем постоянные систематические преследования крымских татар и лиц, принадлежащих к украиноязычному сообществу. Мы призываем Россию прекратить такую политику, которая четко направлена на усмирение тех, кто решается осуждать аннексию Крыма. Виновные за эти нарушения должны быть привлечены к ответственности. Россия также должна прекратить свою политику демографических изменений на полуострове", - сказал посол.

Он обращается к РФ с призывом предоставить свободный и беспрепятственный доступ в Крым международным мониторинговым организациям по правам человека.

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Автор: Виталий Саенко