Президент Европарламента призвал лидеров ЕС немедленно ввести санкции против властей Беларуси
Президент Европейского парламента Давид Сассоли призвал лидеров Европейского Союза без промедления ввести санкции в отношении властей Беларуси.
Об этом он заявил во время видеоконференции лидеров ЕС относительно ситуации в Беларуси, сообщается на сайте Европарламента.
«Наша задача ясна: поддержать призывы народа Беларуси провести новые выборы как можно скорее и гарантировать, что акты насилия и пытки будут расследованы и наказаны. Мы должны оказывать давление через каждый доступный канал, чтобы обеспечить освобождение арестованных с 9 августа, их реабилитацию и выплату компенсации», - сказал Сассоли.
В этой связи он подчеркнул, что санкции являются важным инструментом Евросоюза.
«Европейский парламент призывает Совет ЕС применить их без промедления для того, чтобы подтвердить и наказать за произошедшие серьезные нарушения прав человека. Эти санкции могут включать замораживание активов лиц, которые злоупотребляют своей властью и нарушают фундаментальные свободы», - добавил Сассоли.
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Кризис в Беларуси: реакция стран
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- Сейм Литвы отказался признать Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
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