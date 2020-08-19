Президент Европарламента призвал лидеров ЕС немедленно ввести санкции против властей Беларуси

Сассоли замечает, что санкции могут включать замораживание активов лиц, которые злоупотребляют властью и нарушают фундаментальные свободы.

Президент Европейского парламента Давид Сассоли призвал лидеров Европейского Союза без промедления ввести санкции в отношении властей Беларуси.

Об этом он заявил во время видеоконференции лидеров ЕС относительно ситуации в Беларуси, сообщается на сайте Европарламента.

«Наша задача ясна: поддержать призывы народа Беларуси провести новые выборы как можно скорее и гарантировать, что акты насилия и пытки будут расследованы и наказаны. Мы должны оказывать давление через каждый доступный канал, чтобы обеспечить освобождение арестованных с 9 августа, их реабилитацию и выплату компенсации», - сказал Сассоли.

В этой связи он подчеркнул, что санкции являются важным инструментом Евросоюза.

«Европейский парламент призывает Совет ЕС применить их без промедления для того, чтобы подтвердить и наказать за произошедшие серьезные нарушения прав человека. Эти санкции могут включать замораживание активов лиц, которые злоупотребляют своей властью и нарушают фундаментальные свободы», - добавил Сассоли.

Кризис в Беларуси: реакция стран

14 августа в ЕС заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие против протестующих.

Австрия поддержала санкции против Беларуси и призвала провести новые выборы.

В Бундестаге призвали власти Беларуси прекратить насилие в отношении участников протестов.

Сейм Литвы отказался признать Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Канада и Ирландия отказались признавать победу Лукашенко на выборах.

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Автор: Виталий Саенко