цей матеріал доступний українською

Президент Европарламента призвал лидеров ЕС немедленно ввести санкции против властей Беларуси

16:13, 19 августа 2020
Мир
132 0
Лидеры Евросоюза сегодня обсуждают события в Беларуси после президентских выборов / фото REUTERS

Президент Европейского парламента Давид Сассоли призвал лидеров Европейского Союза без промедления ввести санкции в отношении властей Беларуси.

Об этом он заявил во время видеоконференции лидеров ЕС относительно ситуации в Беларуси, сообщается на сайте Европарламента.

«Наша задача ясна: поддержать призывы народа Беларуси провести новые выборы как можно скорее и гарантировать, что акты насилия и пытки будут расследованы и наказаны. Мы должны оказывать давление через каждый доступный канал, чтобы обеспечить освобождение арестованных с 9 августа, их реабилитацию и выплату компенсации», - сказал Сассоли.

В этой связи он подчеркнул, что санкции являются важным инструментом Евросоюза.

«Европейский парламент призывает Совет ЕС применить их без промедления для того, чтобы подтвердить и наказать за произошедшие серьезные нарушения прав человека. Эти санкции могут включать замораживание активов лиц, которые злоупотребляют своей властью и нарушают фундаментальные свободы», - добавил Сассоли.

Читайте также"Режиму в Беларуси пришел конец" - глава Бундестага

Кризис в Беларуси: реакция стран

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter