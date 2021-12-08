Они состоятся после контакта представителей США и России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и президент США Джо Байден договорились о следующих переговорах.

Об этом он заявил во время общений с журналистами, сообщает РИА Новости.

Договоренность о следующих переговорах была достигнута во время виртуальной встречи 7 декабря.

Читайте такжеПутин и Байден говорили два часа – росСМИ"Президенты говорили о том, что после того, как состоятся контакты представителей, нужно будет пообщаться еще раз. Но сейчас, в данный момент ответить, когда это будет возможно, не представляется возможным", - сказал Песков.

По словам Пескова, сроки контактов РФ и США по итогам общения президентов пока не определены, но должны состояться весьма и весьма оперативно.

Что касается ситуации на российско-украинской границе, президенты договорились начать переговоры на уровне представителей, сообщил пресс-секретарь Путина.

"Президенты договорились, что они назначат своих представителей, которые весьма оперативно начнут обсуждение этой сложной конфронтационной ситуации, обсуждение вопросов стратегической безопасности на континенте. Когда это будет точно, сказать пока не представляется возможным, но президенты имели в виду, что это должно состояться весьма и весьма оперативно", - отметил Песков.

Напомним, после переговоров с Путиным Байден должен провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он запланирован на четверг, 9 декабря.

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Автор: Анастасия Печенюк