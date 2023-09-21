Он отметил, что Великобритания и Франция несут общую ответственность за Украину.

Король Великобритании Чарльз ІІІ 21 сентября впервые выступил с речью перед Сенатом Франции, во время которой, в частности, упомянул войну в Украине. Как сообщает Reuters, в своей исторической речи он заявил, что Великобритания всегда будет одним из "лучших друзей" Франции и что "вместе их потенциал безграничен".

"Наше партнерство, сформированное на основе общего опыта, остается жизненно важным, поскольку мы вместе противостоим вызовам нашего мира", - сказал он.

Он также подчеркнул, что Великобритания и Франция несут общую ответственность за Украину.

Видео дня

"Вместе мы непоколебимы в нашей решимости добиться победы Украины", — сказал он.

Позже в тот же день Чарльз и его жена Камилла посетят цветочный рынок в центре Парижа, названный в честь матери Чарльза, покойной королевы Елизаветы.

Затем они посетят реставрационные работы в соборе Парижской Богоматери, который пострадал от пожара в 2019 году.

Чарльз планировал свой первый государственный визит за границу в качестве короля во Францию на март, однако поездка была отменена из-за французских протестов по поводу пенсионной реформы.

Обе страны надеются, что этот визит поможет перевернуть страницу многолетней напряженности, возникшей после выхода Великобритании из ЕС в 2020 году.

Поддержка Великобританией Украины

Ранее король и премьер Британии заверили в непоколебимой поддержке Украины в войне с Россией. В частности, они отметили, что Британия с начала 2022 года подготовила более 20 тысяч украинских солдат и намерена в этом году подготовить еще 20 тысяч украинцев, в том числе пилотов.

Вас также могут заинтересовать новости: