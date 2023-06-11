Его тело нашли в тюремной камере.

В тюрьме в Северной Каролине умер террорист Теодор Качинский, известный как Унабомбер.

Об этом пишет BBC со ссылкой на представителя Бюро тюрем США. Тюремные охранники обнаружили тело Качинского в субботу утром, мужчину доставили в местную больницу в карете скорой помощи. Вскоре врачи констатировали его смерть.

Известно, что преступника перевели в Федеральный медицинский центр в Батнере в декабре 2021 года из-за ухудшения здоровья. До этого он содержался в федеральной тюрьме Supermax в штате Колорадо.

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Унабомбер: преступления Качинского

В период с 1978 по 1995 год Унабомбер отправил по почте 16 посылок с бомбами, целью которых были университеты и авиалинии. В результате взрывов погибли три человека, еще 23 получили ранения.

Весной 1995 года он отправил в СМИ свой манифест под названием "Индустриальное общество и его будущее", пообещав воздержаться от терроризма, если журналисты опубликуют его работу.

3 апреля 1996 года мужчину задержали в его хижине в штате Монтана. В доме нашли бомбу и машинописный оригинал манифеста.

Адвокаты Унабомбера хотели, чтобы его признали невменяемым, однако тот выступал против. Его приговорили к пожизненному заключению.

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