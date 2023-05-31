Глава группы "Жовтень" утверждает, что Россия в значительной степени заинтересована в подстрекательстве конфликта в Косово.

Сербский адвокат, председатель общественной группы "Жовтень" Чедомир Стойкович находящийся в оппозиции к действующему правительству Сербии утверждает, что к столкновениям в Косове причастны представители российской ЧВК "Вагнер".

"Мы видим среди сербского населения в рамках этих столкновений (в Косово, - УНИАН), что они используют российские флаги, российский знак "Z" и другие российские признаки. И они кричат, что Россия - это хорошо. Мы также знаем, что Россия в значительной степени заинтересована в подстрекательстве конфликта в Косово", - сказал адвокат сегодня во время брифинга в медиацентре Украина-Одесса.

Он отмечает, что обычные сербы, живущие в определенной части Сербии, находятся под большим влиянием российской пропаганды.

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"Потому, что там есть криминальная группировка, люди, имеющие очень тесную связь с ЧВК "Вагнер". И эти люди являются лидерами этого насилия, атак и столкновений", - уверяет оппозиционер.

Он акцентирует, что в этой ситуации имеет место значительное вредное влияние РФ, но со стороны Сербии не осуществляется никаких контрмер против действий РФ и, в частности, ЧВК "Вагнер". Применение этих мер со стороны сербского правительства сделало бы невозможным "косовский конфликт".

"Потому что за 24 часа можно достичь соглашения с Косово, чтобы там был мир, но Вучич (президент Сербии, - УНИАН) ничего не хочет делать", - добавил Стойкович.

Он считает, что власти Сербии пытаются переключить внимание сербов с демократических выступлений, которые имеют место в стране, к ситуации в Косово, в чем совпадает заинтересованность действующих президентов Сербии и РФ.

Оппозиционер подчеркивает, что власти Сербии ничего не делают для борьбы с присутствием ЧВК "Вагнер" в стране. При этом по непонятным причинам сербские правоохранители не расследуют факты деятельности "Вагнера".

"Хотя я предоставил им всю необходимую информацию. Государство должно бороться с "Вагнером", но запрещает проведение такого расследования", - утверждает Стойкович.

Деятельность ЧВК "Вагнера" в Сербии

Напомним, 1 февраля во время брифинга в медиацентре Украина-Одесса глава общественной группы "Жовтень" Чедомир Стойкович заявил, что против Украины в составе ЧВК "Вагнер" может воевать до 200 сербов.

По словам Стойковича, еще в январе 2023 года он обратился в суд Белграда и в Генеральную прокуратуру Сербии с требованием запретить деятельность ЧВК "Вагнер" в Сербии, но через четыре дня расследование прекратили. Этот факт оппозиционер объясняет тем, что руководитель сербского Государственного агентства безопасности и информации Александар Вулин является "человеком Путина", имеет дружеские отношения с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Стойкович также отмечал, что к деятельности в Сербии "Вагнера" и других милитаристских организаций имеет отношение посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что США обеспокоены возможными последствиями российской агрессии против Украины для Западных Балкан. В частности отмечалось, что Москва способна воспользоваться напряжением в отношениях между Косовом и Сербией, и усилить там свои пророссийские настроения. Чиновники США считают, что Россия стремится создать на территории Западных Балкан сплошной "хаос" через свои пророссийские силы.

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