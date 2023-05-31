Сотни тысяч россиян могут получить гражданство Сербии - страны ЕС.

Глава группы "Жовтень", которая является оппозицией действующему сербскому правительству, спрогнозировал вероятные последствия нового закона Сербии о гражданстве.

Как заявил на брифинге в медиацентре Украина-Одесса сербский адвокат, председатель Гражданской группы "Жовтень" Чедомир Стойкович, сейчас в Сербии наблюдается повышение активности российской пропаганды. Он утверждает, что в этом задействованы праворадикальные организации страны, а само государство этому явлению никак не противодействует.

По его словам, сейчас Сербия продолжает усиливать связи с РФ, потому что правительство в этом очень заинтересовано.

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"Правительством Сербии уже одобрен новый закон О гражданстве, сейчас ожидается голосование по этому вопросу в парламенте. Суть закона - любой, кто находится в Сербии в течение 12 месяцев, может получить гражданство. Знаю, что причина желания принять этот закон - стремление предоставить гражданство сотням тысяч россиян, россиянам, которые находятся сейчас в Сербии", - настаивает адвокат.

По его данным, сейчас в этой стране находится примерно 200 тыс. россиян, которые сейчас не хотят жить в РФ, потому что боятся мобилизации, хотят продолжать бизнес в других странах и тому подобное.

"На самом деле, небольшое количество этих людей борется против Путина. Если будет принят закон, то все эти россияне получат гражданство, и в этом - угроза безопасности в Европе. Потому что, через него Сербия будет демографически, искусственно связана с Россией, и в течение двух лет здесь будут миллионы россиян, которые получат гражданство и смогут перемещаться по всей Европе", - пояснил Стойкович.

Он напомнил, что определенные страны пока запретили россиянам въезд, но этот сербский закон поможет РФ "решить вопрос". По словам представителя "октября", кроме того, определенная часть сербов, которые не говорят по-русски, уже находятся перед большим влиянием Москвы.

"А теперь представим, что сотни тысяч россиян приедут в Сербию – это будет просто катастрофа. В начале они будут говорить, мол , "мы либералы", и выступать против войны, но что будет после Путина? ФСБ всегда будет влиять на эту часть Сербии. Эта часть может начать свою российскую политическую партию в середине Европы и Сербия станет Новым Калининградом...", - акцентирует Стойкович.

Ситуация в Сербии - последние новости

Напомним, президент Сербии Александр Вучич заявил, что страну из-за вопроса с Косово ждет сложная ситуация, а причина этого, по его мнению, - премьер-министр Косова Альбин Курти. По словам Вучича, тот хочет быть похожим президента Украины Владимира Зеленского.

Вучич обвиняет Курти в провокациях, и уверяет, что сербы будут протестовать против властей Косово и будут требовать возвращения своих муниципальных зданий.

Ранее сообщалось, что сербская армия находится в состоянии высочайшей боеготовности - войска отправились в направлении границы с Косово, а группа косовских сербов блокирует три здания в муниципалитетах на севере Косово, чтобы помешать новым мэрам-албанцам приступить к исполнению обязанностей.

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