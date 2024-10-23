Также в рамках договора Великобритания откроет новый завод по производству артиллерийских стволов.

Немецкие самолеты-разведчики начнут летать из Шотландии уже в следующем году, чтобы помочь противодействовать российским подлодкам в рамках знаменательного оборонного пакта между Великобританией и Германией. Об этом сообщает The Times.

Как сообщается, патрульный самолет P-8 Poseidon ВМС Германии поможет защитить Северную Атлантику из-за активности российских подлодок в водах вблизи Великобритании.

Министры обороны двух стран подпишут историческое соглашение в Лондоне в среду, 23 октября. Это будет первый случай за четверть века, когда немецкие самолеты смогут базироваться в Великобритании.

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На данный момент неизвестно, сколько именно самолетов ВМС Германии будет размещено в Великобритании.

По данным The Times, у ВВС Великобритании уже есть девять самолетов Boeing, которые оснащены датчиками и системами вооружения, используемыми для поиска, идентификации и отслеживания российских лодок, а дополнительные немецкие помогут укрепить безопасность НАТО в этом регионе.

Также в рамках договора Великобритания откроет новый завод, где впервые за десять лет будет производить артиллерийские стволы из британской стали. Также сообщается, что обе страны начнут совместную разработку оружия, которое сможет стрелять дальше, чем британские ракеты Storm Shadow.

Российские подлодки

Напомним, в 2021 году ВМС США создали группу, которая способна быстро противодействовать российским субмаринам в Атлантическом океане.

Тем временем Украина смогла дважды поразить российскую подводную лодку за 11 месяцев. Речь идет о подводной лодке класса Kilo "Ростов-на-Дону" в Севастополе, в результате которого она затонула. Подлодка находилась на ремонте после предыдущего украинского удара крылатой ракетой Storm Shadow.

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