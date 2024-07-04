Их будут использовать для верификации совершеннолетних пользователей.

Испания вводит "порнопаспорта" для доступа граждан к порнографии в сети Интернет.

Как пишет Bild, правительство Испании намерено ограничить доступ к порнографии для детей и подростков. В Мадриде не хотят ждать, пока соответствующее постановление ЕС вступит в силу в 2027 году, поэтому идут на превентивный шаг - вводят Digital Wallet Beta ("Цифровой кошелек Beta").

Любой, кто собирается смотреть эротические фильмы, может воспользоваться приложением, чтобы подтвердить свой возраст. Пользователь получает 30 порнокредитов, которые действительны в течение одного месяца. Каждый месяц кредиты обновляются.

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Такая модель гарантирует защиту данных, а также то, что активность пользователей в сети не будет отслеживаться. "Цифровой кошелек Beta" заработает по всей стране до конца лета, говорят в правительстве стран.

В то же время использование Beta будет добровольным для поставщиков фильмов для взрослых. Онлайн-платформы также могут использовать другие методы подтверждения возраста своих клиентов.

"Мы действуем заранее. И мы призываем платформы сделать то же самое. Ставки высоки", - сказал представитель испанского правительства Хосе Луис Эскрива.

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Как сообщал УНИАН, ранее социальная сеть X (ранее Twitter) официально разрешила своим пользователям размещать контент для взрослых. В соцсети и до этого публиковали материалы 18+, поскольку ее правила прямо не запрещали, но и не позволяли это. Пользователи должны указывать, что их сообщения содержат деликатные материалы. Несовершеннолетние и те, кто не указал дату рождения в своем профиле, не будут их видеть.

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