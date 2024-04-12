В разведке считают, что базы США будут атакованы, только если американцы прямо присоединятся к израильскому контрудару.

Иран потребовал от США не вмешиваться в его конфликт с Израилем под угрозой атаки на американские базы.

По данным собеседников издания Axios, Иран дал понять посредникам (арабским странам), что считает США ответственными за атаку Израиля по консульству в Дамаске, в результате которого погибли семеро членов Корпуса стражей Исламской революции.

Как отметил один из источников Axios, из полученных сообщений неясно, угрожает ли Иран атаковать силы США, если они помогут Израилю перехватить запущенные Ираном баллистические ракеты или только если они примут участие в ответном ударе Израиля.

Видео дня

В то же время он отметил, что в разведке считают, что базы США будут атакованы, только если американцы прямо присоединятся к израильскому контрудару.

Возможная атака Ирана на Израиль - детали

Сейчас США и Израиль готовятся к ответному удару Ирана по Израилю за авиаудар, в результате которого на прошлой неделе в Дамаске погиб высокопоставленный иранский генерал. Вашингтон и Тель-Авив уверены, что иранская атака будет включать в себя запуск баллистических ракет, крылатых ракет и ударных беспилотников из Ирана по территории Израиля.

В то же время президент Байден и другие официальные лица США публично заявили, что США помогут Израилю защититься от иранских нападений. Министр обороны США Ллойд Остин заявил в четверг министру обороны Израиля Йоаву Галланту, что Израиль "может рассчитывать на полную поддержку США в защите Израиля от иранских атак, которыми Тегеран публично угрожал".

Сегодня после сирен, прозвучавших на севере Израиля, было выявлено около 40 запусков с ливанской территории, часть из которых была перехвачена. Остальные ракеты упали на открытой местности. Сообщений о пострадавших не поступало.

Вас также могут заинтересовать новости: