По словам Олега Жданова, на сегодня Россия пытается через несколько стран получать подсанкционные товары, и не только военного производства.

России не хватает высоких технологий, особенно микрочипов, без которых она не может ничего выпускать - ни оружие, ни средства разведки.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в интервью ТСН.ua.

"Кстати, они пытались выковыривать, это дословно, сейчас они выковыривают эти микрочипы из бытовой техники для того, чтобы применить их в производстве, в том числе, и беспилотников, и ракет. Они не могут возобновить производство тех же ракет "Калибр", потому что нет начинки. Из "Калибра" они делают только российский корпус и пороховой заряд, который выбрасывает ракету из контейнера, а дальше все остальное – электронная начинка и двигатель – они импортные составляющие этой ракеты", - отметил Жданов.

По его словам, Иран всегда был лоялен к Москве, пророссийским, поскольку РФ всегда помогала Ирану.

"И это вполне возможно (снабжение России беспилотниками – ред). Тем более, они могут общаться через Каспийское море. Через море у них есть прямой доступ друг к другу. Но надо еще смотреть, согласится ли Иран вновь усложнить ситуацию по переговорам с США, чтобы оказать России какую-либо помощь. Помните, первый скандал в начале войны, когда говорили, что "Хезболла" и ИГИЛ возвращают России то вооружение, которое она им поставляла через Иран", - пояснил Жданов.

Эксперт напомнил, что после обнародования этой информации Иран официально опроверг ее и сказал, что ни в коем случае не будет участвовать в нарушении международных санкций, и не будет передавать нелегальное вооружение России.

По словам Жданова, на сегодня России пытается через несколько стран получать подсанкционные товары, и не только военного производства .

"Это Беларусь, она была основным каналом поставок, пока Литва не ввела запрет на транзит. Кстати, там транзит больше касается запрета в Беларусь, и потому Россия так болезненно это воспринимает. Это был коридор для обхода санкций. Во-вторых, это Грузия, которая рассматривает варианты схем поставок подсанкционных товаров в Россию, возможно, в том числе и двойного назначения, и это Казахстан. Как бы там ни говорили, что там происходит на политическом поприще относительно противостояния Токаева и Путина, но само правительство Казахстана помогает разрабатывать схемы по поставкам подсанкционных товаров, в частности, двойного назначения, в Российскую Федерацию. Об этом говорят многие оппозиционеры в Казахстане и оппозиционные СМИ", - подытожил Жданов.

Как сообщал УНИАН, ранее в США заявили, что владеют информацией относительно возможной отправки Ираном в Россию ударных беспилотников. Тегеран также готов обучать российских военных управлению ими в конце июля, заявил советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его информации, которая основана на недавно рассекреченных разведданных, иранское правительство в ускоренном порядке готовится предоставить России до нескольких сотен БПЛА, включая те, что способны нести вооружение.

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