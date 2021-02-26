Под брендом Potato Head компания выпускает фигурки картофелин с отверстиями, куда дети могут вставлять разнообразные детали.

Компания Hasbro, выпускающая с 1952 года популярную линейку детских игрушек Mr. Potato Head (Мистер Картофельная Голова), решила сделать свой бренд гендерно нейтральным. Отныне он будет называться просто Potato Head.

Читайте такжеСкандал вокруг комикса об однополой любви в Украине: в издательстве ответили на критику«Hasbro хочет сделать так, чтобы все чувствовали себя желанными гостями в мире Potato Head, а потому избавляется от "мистера" в наименовании бренда и его логотипе, поощряя тем самым гендерное равенство и инклюзивность»,— говорится в заявлении компании.

Под брендом Potato Head компания выпускает фигурки картофелин с отверстиями, куда дети могут вставлять разнообразные детали: глаза, уши, руки, ноги, а также головные уборы или прически. В рамках линейки выпускаются игрушки картофелины-мужчины (Мистер Картофельная Голова) и картофелины-женщины (Миссис Картофельная Голова). Как отметила Hasbro, имена самих игрушек останутся прежними и будут указываться на упаковке.

Эксперты сочли решение компании верным. «Hasbro приняла это решение по деловым соображениям, основываясь на том, что продается,— прокомментировал решение Hasbro управляющий директор Brand Finance Ричард Хэйт.— Это меньше всего похоже на вдруг проснувшегося руководителя, решившего навязать остальным свое мировоззрение, а скорее является финансово мотивированным бизнес-решением: поддержать актуальность игрушки для нынешних детей, которые видят мир по-другому», передает kommersant.

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Автор: УНИАН