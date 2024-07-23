Она пообещала объединить американскую нацию, чтобы победить кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа на предстоящих в ноябре выборах.

У Камалы Харрис более чем достаточно делегатов, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США после экстраординарного двухдневного рейда, в ходе которого вице-президент консолидировала поддержку партии.

Как пишет Bloomberg, в понедельник вечером Харрис подтвердила свой статус кандидата в президенты, преодолев магическое число в 1 976 делегатов. Хотя люди, заявившие о поддержке, не обязаны и дальше поддерживать ее выдвижение, это достижение - и отсутствие серьезной оппозиции - подчеркивает, что вице-президент удерживает позиции в демократическом списке.

"Сегодня вечером я горжусь тем, что заручилась широкой поддержкой, необходимой для выдвижения кандидата от нашей партии, и как дочь Калифорнии я горжусь тем, что делегация моего родного штата помогла вывести нашу кампанию на первое место… С нетерпением жду возможности официально принять номинацию в ближайшее время", - говорится в заявлении, опубликованном штабом Харрис.

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Она пообещала объединить американскую нацию, чтобы победить кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа на предстоящих в ноябре выборах. По ее словам, у нее с республиканцем "два разных видения будущего нашей страны", поскольку Трамп хочет вернуть США "во времена, когда у многих наших сограждан-американцев не было полных свобод и прав".

"В течение следующих 106 дней мы донесем наше дело до американского народа, и мы победим", - сказала Харрис.

Выборы в США - последние новости

Председатель национального комитета Демократической партии Джейми Харрисон сообщил, что демократы выберут своего кандидата в президенты в ходе онлайн-голосования до 7 августа.

По словам представителей политической силы, которые приняли участие в телефонном разговоре, кандидат на должность вице-президента также может быть выдвинут до указанного срока. Отмечается, что скорее всего, кандидатом от демократов станет действующий вице-президент Камала Харрис. Она будет иметь право влиять на то, когда выберут и проголосуют делегаты за нового кандидата в вице-президенты.

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