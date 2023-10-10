Михельсон отметила, что боевики хотят уничтожить Израиль как государство и "убить как можно больше евреев".

ХАМАС хочет втянуть Сирию и Ливан в войну против Израиля.

Об этом заявила спикер Сил обороны Израиля Маша Михельсон Укринформу. Она отметила, что ХАМАС с самого начала атаки призывали "Хезболлу", израильских арабов и палестинцев в Ливане, Сирии, а также округе Иудеи и Самарии помочь им.

Михельсон отметила, что боевики хотят уничтожить Израиль как государство и "убить как можно больше евреев". Она сказала, что боевики частично достигли цели, так как за сутки убили больше евреев, чем за любой другой день после окончания Второй мировой войны.

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Также спикер подчеркнула, что целью операции против ХАМАС является то, чтобы террористы никогда больше не смогли атаковать Израиль.

Нападение ХАМАС на Израиль

В первой половине 7 октября стало звестно, что боевики ХАМАС совершили прорыв из сектора Газа на юг Израиля. Также оттуда на израильские города полетели сотни ракет. В тот же день власти страны огласили о введении чрезвычайного положения. А 8 октября израильское правительство объявило о состоянии войны.

9 октября ЦАХАЛ выбил ХАМАС из всех населенных пунктов на границе с сектором Газа.

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