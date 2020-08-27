В Ирландии ужин любителей гольфа получил широкую огласку в СМИ и социальных сетях под названием "Golfgate".

Комиссар ЕС по торговле Фил Хоган подал в отставку. Неделю назад он нарушил карантинные ограничения в родной Ирландии, посетив званый ужин любителей гольфа с не менее 80 гостями.

Об этом сообщает CNN.

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Он заявил, что глубоко сожалеет о своей поездке в Ирландию, и признал, что "споры" крайне подорвут его работу в будущих переговорах о Brexit.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила, что уважает решение Хогана, добавив, что «очень благодарна» за его «неустанный труд» на должности.

Что известно о скандале Golfgate

В Ирландии званый "гольфовый" ужин с участием должностных лиц получил широкую огласку в СМИ и социальных сетях под названием "Golfgate". Накануне в отставку ушла и другая гостья мероприятия – министр сельского хозяйства Ирландии Дара Каллири.

Во время доклада президенту ЕС относительно своего пребывания в Ирландии Хоган признал: «совершенно очевидно», что турнир по гольфу не должен был состояться, и его лично не должно было там быть в связи с усилением карантина в Ирландии.

При этом еврокомиссар подчеркнул, что его тест на COVID-19 показал отрицательный результат, но он все равно сделал все возможное, чтобы обезопасить от заражения окружающих. Также он выразил свои "сердечные извинения ирландскому народу".

Фил Хоган пришел на должность европейского комиссара по торговле в 2019 году. Ранее он был уполномоченным Ирландии по вопросам сельского хозяйства и развития сельских регионов, голосовал в обеих палатах парламента Ирландии.

Последнее еврокомиссаром, который решился на отставку, был британец Джонатан Хилл – в 2019 году, по результатам парламентских выборов в Европе.

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Перевод: Яна Ставская