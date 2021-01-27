Ориентировочный срок визита Генсека в Киев – март, добавила член украинской делегации.

Украинская делегация в ПАСЕ во главе с народным депутатом Марией Мезенцевой инициировали встречу с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, во время которой пригласили ее посетить Киев весной этого года, на что получили полное согласие.

Об этом сообщила член делегации, народный депутат от «Слуги Народа» Леся Забуранная, говорится в сообщении пресс-службы партии.

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«Во время выступления Генерального секретаря ей задали вопрос, почему она во время визита в Россию не посетила Украину. В ответ она отметила, что планировала предыдущий визит в Украину, однако в связи с техническими сложностями, а именно на то время Президент Владимир Зеленский был с официальным визитом в другой стране, встретиться не было возможности», – сообщила Леся Забуранная.

Ориентировочный срок визита Генсека в Киев – март, добавила член украинской делегации.

Кроме того, на встрече стороны обсудили ряд важных вопросов: исполнение решений Европейского суда по правам человека, недавнее решение ЕСПЧ по Крыму (в отношении юрисдикции и приемлемости) против РФ, расширения Крымской платформы и ее поддержку со стороны Совета Европы. Также поднимали вопрос о Беларуси и защите прав человека, обсудили новую инициативу по работе с диаспорами на платформе ПАСЕ и последующим переносом такой идеи на межправительственный уровень, участие Генерального секретаря и оказания поддержки в новом международном проекте «Озеленение Украины». К тому же рассмотрели вопрос расширения проектов для офиса Совета Европы в Украине.

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Автор: УНИАН