Facebook удалил десятки постов Трампа за "разжигание ненависти"

Все сообщения имели перевернутый красный треугольник – символ, которым некогда пользовались нацисты для идентификации политических диссидентов.

Facebook удалил 88 рекламных постов президента США Дональда Трампа, вице-президента Майка Пенса и предвыборного штаба главы Штатов за нарушение политики компании. Причиной удаления модераторы указали «разжигание ненависти».

Об этом сообщает NBC News.

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Все сообщения имели перевернутый красный треугольник – символ, которым некогда пользовались нацисты для идентификации политических диссидентов в концентрационных лагерях. Пользователи обратили на это внимание и начали массово жаловаться.

«Наша политика запрещает использование символов запрещенной вражеской группы для идентификации политических заключенных без контекста, который эти символы осуждает», – говорится в сообщении представителя компании.

В то же время у Трампа ответили, что треугольник касался упоминаний левых радикалов группировки «Антифа», которым они активно пользуются.

Посты были размещены на трех аккаунтах: официальном аккаунте Трампа, Спэнса и предвыборного штаба американского президента. Одно из сообщений стало вирусным: его репостнули 14 тысяч раз.

Как сообщал УНИАН, ранее основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг раскритиковал Twitter за то, что компания отметила посты президента США Дональда Трампа как "недостоверные".

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