Европе надо еще 300 тысяч солдат, чтобы воевать с Россией без США, - аналитики

Ежегодно странам ЕС понадобилось бы около 250 млрд евро дополнительных военных расходов.

Европе нужно еще 300 000 солдат, чтобы в случае войны без поддержки США защититься от России.

Об этом пишет BILD со ссылкой на исследование брюссельского исследовательского института Bruegel и Кильского института мировой экономики (IfW). Как выяснили эксперты, ежегодно странам ЕС понадобилось бы около 250 млрд евро дополнительных военных расходов.

Издание напоминает, что дискуссия о создании собственной европейской системы обороны разгорелась из-за того, что гарантия безопасности со стороны НАТО при президенте США Дональде Трампе кажется менее надежной.

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В то же время Россия увеличивает вооруженные силы. "Россия может в ближайшие три-десять лет обрести военную мощь, достаточную для нападения на страны ЕС", - заявил соавтор исследования Гунтрам Вольфф.

США и Европа - важные новости

Ранее в The New York Times сообщили, что госсекретарь США Марко Рубио частным образом пытался снять напряжение среди европейских лидеров, которые выразили обеспокоенность переговорами американской стороны с россиянами. Издание отметило, что госсекретарь подробно объяснил европейским союзникам, что означают эти переговоры, и заверил, что беспокоиться не о чем.

Кандидат на пост канцлера Германии, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц считает, что Европа должна быть готова защищать себя без США.

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