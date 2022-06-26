В РФ очень много сейчас загадочных смертей среди бизнесменов, которые работали с российской властью.

Президента РФ Владимира Путина постоянно окружают десятки крепких парней - работников ФСБ. Но охраняют эти люди не только главу страны-агрессора, но и тот самый ядерный чемоданчик, который бункерный президент часто носит с собой.

А на днях в британском таблоиде Mirror появилась информация, что один из бывших охранников этого чемоданчика ранен выстрелом в голову. Речь идет о 53-летнем Вадиме Зимине.

Журналисты проекта FreeДом напоминают, что Зимин носил ядерный чемоданчик еще тогда, когда президентом РФ был Борис Ельцин. Позже он перешел на службу к Путину. А далее президент России почему-то убрал его с этой должности. Почему так случилось, никто не знает.

А сейчас Зимин был найден с простреленной головой в своей квартире под Москвой.

"Мы не знаем, что там случилось. Либо он просто вышел из доверия, либо он начал говорить, что ему война не нравится. Это тоже вполне возможно. Это могло стать основанием для того, что его нужно убрать", - говорит политолог Владимир Фесенко.

Зимин был полковником. То, что он не пошел на повышение, отмечает политолог, говорит о том, что он не был фаворитом Путина, не заслужил его доверия.

Фесенко отмечает, что в РФ очень много сейчас загадочных смертей среди бизнесменов, которые работали с российской властью.

Пока что Зимин находится в тяжелом состоянии в реанимации. Что стало причиной покушения, пока неизвестно.

"Если этот человек вдруг по каким-то причинам выходит из доверия, такого человека проще убрать физически, чем отправить в почетную отставку", - подытожил политолог.

В России полковник ФСБ Вадим Зимин, который был охранником президента РФ Владимира Путина и носил с собой так называемый "ядерный чемоданчик", попал в больницу с огнестрельными ранениями головы.

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