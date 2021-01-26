Сенат США утвердил предложенную Джо Байденом кандидатуру Джанет Йеллен на пост министра финансов.
Читайте такжеАдміністрація Байдена шукає нову кандидатуру на посаду посла США в Україні - КулебаОб этом пишет The Guardian.
По словам Йеллен, ее главным приоритетом будет борьба с последствиями Covid-19.
«Мы должны сделать так, чтобы люди в Америке не голодали, чтобы они могли положить еду на стол, чтобы они не потеряли свои дома и не оказались на улице из-за выселения», - сказала Йеллен.
Ранее Йеллен возглавляла Совет экономических консультантов при президенте, была заместителем председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы. С 2014 по 2018 годы она возглавляла ФРС.
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