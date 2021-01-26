Джанет Йеллен стала первой женщиной, возглавившей Минфин США.

Сенат США утвердил предложенную Джо Байденом кандидатуру Джанет Йеллен на пост министра финансов.

Читайте такжеАдміністрація Байдена шукає нову кандидатуру на посаду посла США в Україні - КулебаОб этом пишет The Guardian.

По словам Йеллен, ее главным приоритетом будет борьба с последствиями Covid-19.

«Мы должны сделать так, чтобы люди в Америке не голодали, чтобы они могли положить еду на стол, чтобы они не потеряли свои дома и не оказались на улице из-за выселения», - сказала Йеллен.

Ранее Йеллен возглавляла Совет экономических консультантов при президенте, была заместителем председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы. С 2014 по 2018 годы она возглавляла ФРС.

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Автор: УНИАН