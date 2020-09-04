Украина должна подходить к белорусскому кризису исключительно с точки зрения своих национальных интересов, отмечает министр.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия осуществляет "достаточно эффективный контроль" за событиями в Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

"В то время как РФ осуществляет достаточно эффективный контроль за событиями в Беларуси, но при этом белорусская сторона, наши партнеры обвиняют Украину в том, что она не делает, зато именно это делает в Беларуси Россия", - заявил Кулеба.

По словам министра, Украина подходит к белорусскому кризису исключительно с точки зрения своих национальных интересов. Во-первых, отметил Кулеба, это национальная безопасность, во-вторых - защита граждан Украины на территории Беларуси, в-третьих - защита украинских экономических интересов в отношениях с Беларусью.

"Нужно рассматривать ситуацию комплексно, не надо дергаться на каждое слово, потому что ведется очень сложная игра и мы должны в этой игре минимизировать негативные последствия для Украины", - добавил министр.

Протесты в Беларуси и обвинения в адрес Украины

В Беларуси с 9 августа после президентских выборов продолжаются массовые протесты и забастовки с требованием проведения новых, честных выборов, а также отставки Александра Лукашенко.

Лукашенко неоднократно подчеркивал, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

2 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ситуацию в Беларуси дестабилизируют "экстремисты" из Украины. "Около 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь", - сказал он.

В тот же день Кулеба назвал бредом и плодом больного воображения это заявление Лаврова.

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Автор: Константин Гончаров