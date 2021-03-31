В стране уже действовало чрезвычайное положение в области здравоохранения.

В Молдове ввели чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса.

С предложением ввести в стране ЧП накануне выступило правительство. 31 марта парламент на своем заседании 52 голосами поддержал это решение, пишет NewsMaker.

Читайте такжеКиев вводит локдаун с 5 апреляВ Молдове уже действовало чрезвычайное положение в области здравоохранения. Режим полного чрезвычайного положения, в частности, предполагает, что в стране нельзя проводить никакие выборы, а правительство при этом получает больше полномочий, отмечает издание.

Чрезвычайное положение в Молдове ввели на 60 дней — с 1 апреля по 30 мая 2021 года. Теперь правительство должно подготовить список ограничительных мер. Как сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Аурелий Чокой, Нацкомиссия общественного здоровья соберется на заседании 1 апреля.

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Автор: Катерина Комолова