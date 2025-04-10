Лидеры ЕС считают, что лучшей защитой для Украины являются гарантии безопасности США.

"Коалиция желающих", которую возглавляют Великобритания и Франция, имеет целью помочь защитить Украину после возможного прекращения огня, однако такое объединение может зайти в тупик, если не получит обязательств от Белого дома о предоставлении гарантий безопасности. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По словам собеседников, министры обороны этого объединения собираются, чтобы обсудить то, нуждаются ли миротворческие силы, состоящие из добровольных участников, в "поддержке США". Известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер четко дал понять, что такие силы будут жизнеспособными только при условии гарантий безопасности со стороны США.

"Европейские лидеры пытаются выделить для себя роль в переговорах о прекращении огня по войне России в Украине, которые ведут США. Великобритания и Франция пытались убедить Дональда Трампа предложить авиацию, наблюдение за границей и разведку, а не войска, но президент США уклоняется от таких обязательств с тех пор, как этот план был предложен два месяца назад", - подчеркнули в Bloomberg.

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В то же время британские официальные лица настаивают на том, что Украина является важным членом коалиции, которая согласилась поддержать государство в случае того, если США остановят для нее помощь.

В то же время ранее Стармер заявлял, что поддержка со стороны США должна быть, ведь американские гарантии безопасности являются "единственным способом" эффективно сдержать РФ от повторного нападения на Украину.

По словам источников Bloomberg, около 15 стран подтвердили свою готовность предоставить войска для этой операции. Несмотря на то, что НАТО не принимает непосредственного участия на этом этапе, Канада и Австралия, как говорят официальные лица, есть среди стран, которые предложили свои силы для совместной работы с европейскими войсками.

"Командующие французской и британской армий проведут брифинг для министров обороны после поездки в Украину, частично направленной на оценку потребностей страны, и представят варианты конкретного планирования. Рамки вмешательства сил все еще обсуждаются", - добавили в издании.

В то же время западные официальные лица говорят, что сильная послевоенная украинская армия является неотъемлемой частью этой коалиции.

"Европейские чиновники, которые также говорили на условиях анонимности, заявили, что они признают, что администрация Трампа почти наверняка выведет часть из примерно 80 000 американских военнослужащих, развернутых на континенте, в том числе в некоторых восточных странах, наиболее подверженных угрозе со стороны России. Они заявили, что их внимание сосредоточено на смягчении худших последствий такого шага", - подытожили в Bloomberg.

"Коалиция желающих" - последние новости

Как писал УНИАН, министры обороны из "коалиции желающих" собираются на новую встречу, во время которой они обсудят оперативные планы по введению в Украину многонациональных миротворческих сил. Отмечается, что на встрече будут присутствовать около 30 министров обороны, их возглавят британский и французский министры - Джон Хили и Себастьен Лекорню.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что решила "коалиция желающих" относительно переговоров с РФ. По его словам, лучше всего, чтобы с российским диктатором Владимиром Путиным говорили лидеры Франции или Великобритании, которые возглавляют это объединение.

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