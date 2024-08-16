Генералы могут говорить Путину, что войну стоит закончить, считает он.

Отсутствие значительного сопротивления украинским войскам в Курской области может свидетельствовать о том, что российские элиты сигнализируют Путину о завершении войны.

Такое мнение в комментарии BBC высказал старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Михаил Боцюркив. По его словам, медленная реакция на украинское вторжение может свидетельствовать о намеках на неповиновение.

"Украинские войска прорвались там, где должны были быть высокоэффективные заслоны. Вы не видите большого сопротивления со стороны населения и правоохранительных органов, не было сообщений о выстрелах ни из одного отделения милиции. Я думаю, что такая медленная реакция сил безопасности, если это действительно так, может свидетельствовать о том, что генералы и ФСБ говорят Путину: "Хватит!" - добавил Боцюркив. Видео дня

Бои в Курской области

Сегодня вечером главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил президенту, что украинские войска продвинулись на Курщине на расстояние от одного до трех километров.

По слова генерала, сейчас украинские войска ведут бои в районе российского населенного пункта Малая Локня. Он ожидает, что там удастся взять в плен много российских военных.

Вас также могут заинтересовать новости: