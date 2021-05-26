Глава Минздрава Франции ответил, что не знает, откуда поступили такие странные предложения.

Несколько французских блогеров заявили, что получили подозрительные предложения по размещению ложной немаркированной "рекламы" об эффективности вакцины от COVID-19 Pfizer.

Об этом пишет BBC.

Француз Лео Грасс из 1,7 миллиона подписчиков в YouTube написал, что с ним связалось агентство из Британии с предложением "партнерства" в обмен на "колоссальный куш".

Однако адрес оказался поддельным. Профили якобы сотрудников агентства в LinkedI впоследствии исчезли, но он заметил, что все "работали в России"

Читайте такжеНорвегия официально отказалась от вакцины AstraZenecaВ инструкции анонимный "клиент" предлагал блогеру размещать информацию, что "уровень смертности Pfizer втрое выше, чем в AstraZeneca" без маркировки "реклама" или "спонсорское видео", а просило "представить материал как свою независимую точку зрения".

Такие же предложения поступили и другим влиятельным французским публичным людям в соцсетях, которые специализируются на освещении новостей из сферы здравоохранения.

В то же время в эфире BFMTV глава французского Минздрава Оливье Веран ответил, что не знает, откуда поступили такие странные предложения – из Франции или из-за рубежа.

Информационное наступление России

В марте 2021 года представитель Центра глобального взаимодействия Госдепартамента США, который отслеживает иностранные дезинформационные кампании, заявил о развертывании российскими спецслужбами пропаганды по подрыву доверия к вакцинам Pfizer и другим вакцинам западного производства от COVID-19.

В публикациях затрагивали тему побочных эффектов вакцин, ставили под сомнение их эффективность, утверждали, что власти США ускорила процесс одобрения вакцины Pfizer, а также делали другие ложные или вводящие в заблуждение утверждения.

В свою очередь, вице-президент ЕК Жозеп Боррель заявил, что Россия пытается дискредитировать вакцины производства западных компаний для продвижения собственных медицинских препаратов или предлагая их по льготным ценам в третьих странах для получения геополитических рычагов.

Вас также могут заинтересовать другие новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская