Министерство иностранных дел Беларуси утверждает, что "некоторые выдуманные отдельными актерами процедуры внешней легитимации со всех точек зрения ничтожны".
Так МИД отреагировал на непризнание рядом стран, в том числе и Украиной, легитимности президентства Александра Лукашенко.
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В госструктуре заявили, что народ самостоятельно избрал Лукашенко, поэтому республика не нуждается в признании Западом и соседями его статуса, и что это "никоим образом не отражает мнение большей части международного сообщества".
Также МИД Беларуси упомянул в этом контексте и Украину.
"Особое удивление вызывает поведение наших украинских соседей, которые уже даже не пытаются скрыть несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и не прекращают поток заявлений со своими "продвинутыми" оценками почему-то нашей внутриполитической ситуации", – говорится в официальном заявлении белорусской стороны.
В Беларуси позицию Киева назвали "модным трендом", хотя республика вроде бы "искренне и бескорыстно" поддерживает Украину, заняв "независимую и самостоятельную позицию". При этом в МИД подчеркнули, что продолжат поддерживать "братский украинский народ".
Протесты в Беларуси и инаугурация Лукашенко
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протестов. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела в отношении оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась инаугурация Лукашенко.
- Главы МИД большинства европейских стран заявили, что считают результаты выборов в Беларуси нелегитимными.
- В разных городах Беларуси 23 сентября после инаугурации Александра Лукашенко граждане вышли на массовые протесты, самые масштабные происходят в Минске. Там почти сразу начался силовой разгон акции и задержания.
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