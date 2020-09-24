При этом в МИД подчеркнули, что продолжат поддерживать «братский украинский народ».

Министерство иностранных дел Беларуси утверждает, что "некоторые выдуманные отдельными актерами процедуры внешней легитимации со всех точек зрения ничтожны".

Так МИД отреагировал на непризнание рядом стран, в том числе и Украиной, легитимности президентства Александра Лукашенко.

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В госструктуре заявили, что народ самостоятельно избрал Лукашенко, поэтому республика не нуждается в признании Западом и соседями его статуса, и что это "никоим образом не отражает мнение большей части международного сообщества".

Также МИД Беларуси упомянул в этом контексте и Украину.

"Особое удивление вызывает поведение наших украинских соседей, которые уже даже не пытаются скрыть несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и не прекращают поток заявлений со своими "продвинутыми" оценками почему-то нашей внутриполитической ситуации", – говорится в официальном заявлении белорусской стороны.

В Беларуси позицию Киева назвали "модным трендом", хотя республика вроде бы "искренне и бескорыстно" поддерживает Украину, заняв "независимую и самостоятельную позицию". При этом в МИД подчеркнули, что продолжат поддерживать "братский украинский народ".

Протесты в Беларуси и инаугурация Лукашенко

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протестов. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела в отношении оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась инаугурация Лукашенко.

Главы МИД большинства европейских стран заявили, что считают результаты выборов в Беларуси нелегитимными.

В разных городах Беларуси 23 сентября после инаугурации Александра Лукашенко граждане вышли на массовые протесты, самые масштабные происходят в Минске. Там почти сразу начался силовой разгон акции и задержания.

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Автор: Яна Ставская