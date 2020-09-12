Причин такого решения защитнику политика не назвали.

Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову перевезли в следственный изолятор города Жодино.

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на комментарий ее адвоката.

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Причин такого решения защитнику политика не назвали.

Адвокат видела Колесникову всего дважды, в том числе и на допросе. В понедельник она отправится в СИЗО Жодина, чтобы снова увидеться с оппозиционеркой.

12 сентября в Беларуси в 15:00 начнется еще один Женский марш, в МВД республики его уже назвали несанкционированным. В Telegram-канале NEXTA Live участников протестов призвали громко выкрикивать имена политзаключенных, сопровождая марш шумом кастрюль и черпаков.

Кроме того, завтра в белорусской столице также пройдет Марш Героев.

Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админарест.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

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Автор: Яна Ставская