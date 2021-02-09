Пресс-секретарь Белого дома пояснила, что Джо Байден провел этот разговор, поскольку «приближался срок истечения действия ДСНВ»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, почему президент США Джо Байден провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным раньше ряда других мировых лидеров.

Читайте такжеБайден "не сдерживался" в телефонном разговоре с Путиным - Белый домПо ее словам, необходимость в беседе возникла, поскольку истекал срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Псаки отметила, что американский президент также высказал озабоченность относительно действий правительства России.

Обращаясь к Джен Псаки в ходе брифинга одна из журналисток заметила, что Байден провел телефонный разговор с президентом России, которая не является союзником США. «Определенно не является», - согласилась Псаки, передает kommersant.

Пресс-секретарь пояснила, что Джо Байден провел этот разговор, поскольку «приближался срок истечения действия ДСНВ». Вместе с тем, американский президент дал ясно понять о существующих у него «озабоченностях относительно сообщений про действия правительства России», добавила она.

Телефонный разговор Байдена с Путиным

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялся 26 января. Как сообщала Псаки тогда, главы двух государства среди прочего обсудили ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

3 февраля вступило в силу российско-американское соглашение о продлении Договора о стратегических и наступательных вооружениях. Договор будет действовать до 5 февраля 2026 года.

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Автор: УНИАН