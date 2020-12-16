Она призвала придерживаться иного подхода, чем один из предшественников Байдена Барак Обама.

Бывшая помощница президента Дональда Трампа и экс-директор Белого дома по Европе и России Фиона Хилл дала совет избранному президенту США Джо Байдену насчет отношения к России.

Читайте такжеПомпео проведет встречу с кандидатом на его пост от БайденаХилл призвала придерживаться иного подхода, чем один из предшественников Байдена Барак Обама.

«Обама очень пренебрежительно относился к России, считая ее региональной державой. Они не хотели слишком много думать о России. Но мир совершенно изменился. Байден не может быть Обамой 2.0. Им придется думать иначе»,— приводит слова Хилл The New York Times, передает kommersant.

Выборы президента США

15 декабря стали известны окончательные итоги президентских выборов в США. Выборщики всех 50 штатов проголосовали в соответствии с волей народа и избрали новым президентом страны демократа Джо Байдена. Инагуарация нового главы Белого дома пройдет в Вашингтоне 20 января 2021 года.

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Автор: УНИАН