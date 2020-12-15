Дональд Трамп отметил, что Уильям Барр проделал "замечательную" работу.

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил об отставке генпрокурора и министра юстиции США Уильяма Барра.

Об этом Дональд Трамп написал в Twitter.

Трамп отметил, что Барр проделал "замечательную" работу. Президент также утверждает, что у него с министром были очень хорошие отношения.

"Билл уйдет сразу перед Рождеством, чтобы провести праздники с семьей", — написал он.

Уильям Барр в письме Трампу уточнил, что свой пост покинет 23 декабря.

Президент опубликовал информацию об увольнении генпрокурора вскоре после того, как по итогам голосования выборщиков победа была присуждена демократу Джо Байдену.

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Автор: Олег Давыгора