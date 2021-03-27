О том, включать ли багет в список культурного наследия ЮНЕСКО, объявит в конце 2022 года.

Федерация пекарей Франции номинировала багет на включение в реестр нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Об этом пишут Reuters и BBC.

Французские пекари считают, что международное признание защитит культуру приготовления багета, передающуюся из поколения в поколение. Также они отмечают, что такой шаг может защитить багет от желающих его подделать.

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Еще одна причина желания включить этот вид хлеба в перечень наследия ЮНЕСКО — опасения, что традиционные багеты из пекарни вытеснят продукты, которые производятся на гигантских заводах и продают в супермаркетах.

«Первое, о чем мы просим ребенка, — это пойти купить багет в пекарне. Мы обязаны защищать эти привычки ради самих себя», — сказал президент Федерации пекарей Франции Рейтер Доминик Анракт.

Ежедневно во Франции продают около 6 млн багетов. Однако президент Федерации пекарей считает, что культурная привычка французов находится под угрозой, ведь, по его словам, с 1950-х годов в стране закрылись около 30 тысяч пекарен — их вытеснили супермаркеты.

О том, включать ли багет в список культурного наследия, ЮНЕСКО объявит в конце 2022 года. В последний раз туда попали фестиваль фонарей в Южной Корее, культура сауны в Финляндии, а также соревнования по скашиванию травы в Боснии и Герцеговине.

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Автор: Виктория Гордиенко