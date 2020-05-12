Археологи нашли тысячелетнюю каменную черепаху в храмовом комплексе Ангкор (фото)

Археологи предварительно датировали эту скульптуру X веком нашей эры.

Камбоджийские археологи обнаружили крупную многовековую статую черепахи в знаменитом храмовом комплексе Ангкор на северо-западе страны.

Находка была сделана в провинции Сиемреап на северо-западе Камбоджи. Археологи проводили раскопки в районе Ангкора, известном как Срах Сранг. В этом месте располагалось несколько священных водоемов, сообщает Phys.org.

У одного из них и была найдена удивительно крупная и хорошо сохранившаяся каменная статуя, изображающая черепаху. Ее длина составляет 93 см, а ширина - 56 см.

Археологи предварительно датировали эту скульптуру X веком нашей эры. В месте, где она была обнаружена, раньше располагался небольшой храм.

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Кстати, в ходе раскопок удалось определить его точное месторасположение и планировку. По мнению ученых, много столетий каменная черепаха скрывалась под водой. Ее нашли лишь после того, как привлеченные археологами рабочие осушили участок для раскопок.

Статуя оказалась глубоко погружена в почву. Исследователям потребовалось несколько дней, чтобы очистить ее и поднять без повреждений. Рядом с ней также было обнаружено несколько других редких артефактов, в том числе два металлических трезубца и голова от статуи Наги - мифического змееподобного существа.

Ученые пока не спешат дать объяснение предназначению гигантской каменной черепахи. В некоторых азиатских культурах они считаются символами долголетия и процветания.

Известно, что храмовый комплекс Ангкор находился под сильным влиянием индуистской культуры. Когда здесь возводили очередной храм или другое важное сооружение, священные предметы зачастую закапывали в землю под ними. Это был своего рода оберег, который должен был приносить удачу и охранять святилище от различных угроз.

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