В России соратники оппозиционера Алексея Навального планируют провести протестную акцию 14 февраля.
Об этом сообщил руководитель штабов Алексея Навального Леонид Волков, пишет "МБХ-Медиа".
"Это будет какой-то совсем другой формат. Мы сделаем все гораздо хитрее и не будем пытаться непосредственно взаимодействовать с полицией, будем от этого уходить", - заявил Волков.
Также он пояснил, как будет выглядеть новый формат акции.
Жителям "больших российских городов" предложили вечером выйти во двор, включить фонарик в телефоне и так постоять несколько минут, а затем сделать фото с акции и выложить в соцсети.
"Никакого ОМОНа, никакого страха. Может быть, вам покажется, что эти 15 минут ничего не изменят - но, на самом деле, они изменят все", - пояснил Волков.
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Протесты в России из-за ареста Навального
- 23 и 31 января по всей России прошли массовые акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
- Силовики жестоко разгоняли митинги, применяя спецсредства. По всей стране проводились массовые задержания.
- На акциях 31 января задержаны более 5 тысяч человек - это рекордное число в новейшей истории России.
Что известно о задержании и аресте Навального в России
- Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.
- Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.
- В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.
- 18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.
- 2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок в 3,5 года на реальный по делу"Ив Роше". Всего Навальный, в соответствии с решением, должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.
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