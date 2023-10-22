Формирующаяся ось зла изучает реакцию Запада на вспыхнувшие в мире конфликты.

Россия, Китай и Северная Корея могут использовать дымовую завесу израильского кризиса, чтобы переломить ход мировой политики и развязать ад.

Издание The Sun пишет, что в то время, как многочисленные конфликты угрожают вспыхнуть по всему миру, формируются новые оси зла - и, по мнению аналитиков, для государств-изгоев появился шанс "уйти от ответственности" в борьбе за новый мировой порядок.

В результате террора, который ХАМАС обрушил на Израиль во время беспрецедентной атаки 7 октября, погибли 1400 израильтян, а страна полна решимости отомстить. И вот уже 14-й день идет кровопролитная война, в результате которой погибло более 4 тысячи палестинцев. Израиль готовится к предстоящему полномасштабному наземному вторжению в Газу, которую постоянно бомбят.

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Теперь весь мир с затаенным дыханием ожидает, не откроет ли конфликт между Израилем и Хамасом новые фронты и не приведет ли он к тотальной войне на всем Ближнем Востоке. Однако эксперты заявили, что происходящее чревато гораздо большим, чем региональный конфликт на Ближнем Востоке.

Вместо этого, по их мнению, зажжен фитиль на пороховой бочке тлеющих кризисов по всему миру, способствуя повороту глобальных сил в сторону России, Китая и их друзей-изгоев.

"Поликризис - это новая норма", - заявил Кейр Джайлс, эксперт по России из Chatham House.

Он предупредил, что Владимир Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын будут "наблюдать и учиться тому, как Запад реагирует на трагедию на Ближнем Востоке".Если Запад не сможет справиться с несколькими конфликтами, разворачивающимися одновременно, то последствия могут отразиться на всем мире, сказал он.

"Это "открытое приглашение" для автократических режимов и государств-изгоев, чтобы создать больше таких конфликтов", - считает Джайлс. "Они будут хватать то, что хотят, пока это им сходит с рук".

На этой неделе Джо Байден и Риши Сунак прилетели в Израиль, чтобы выразить свою поддержку Израилю, а премьер-министр Великобритании пообещал поддержать пострадавшую страну в ее "самый темный час".

В то же время Путин посетил своего "старого" и "дорогого" друга Си, и оба тирана обрушились с критикой на США и Запад. Россия и Китай отказались осудить ХАМАС за ужасы, совершенные 7 октября, раскритиковали израильские авиаудары и призвали к свободе палестинцев. Их действия обнажили зияющий геополитический раскол между ведущими мировыми державами.

"Израиль не является новым очагом напряженности, но он занял центральное место", - сказал The Sun Ашок Суэйн, профессор кафедры исследований мира и конфликтов Уппсальского университета. "Если нынешняя ситуация продлится еще немного, существует большая вероятность того, что в конфликт будут втянуты и другие государства Ближнего Востока".

И если США, Великобритания и НАТО могут оказаться втянутыми в эту войну, то становится ясно, кому это выгодно.

"Китай и Россия ждут, когда произойдет диффузия конфликта", - говорит профессор Суэйн.

Ближний Восток уже несколько лет является эпицентром соперничества новых сверхдержав, и эта "война" дает возможность обоим центрам силы оценить свои возможности".

Опасный рассвет

Адмирал Лорд Уэст, бывший начальник Королевского военно-морского флота и герой Фолклендской войны, считает, что Путин будет доволен хаосом, царящим на Ближнем Востоке.

"Все это очень понравится Путину", - сказал он в интервью газете The Sun. "Для него это просто фантастика, потому что это отвлекает внимание людей от Украины. Поэтому чем больше он сможет разжечь эту ситуацию, тем больше он будет счастлив".

Он утверждает, что, поскольку западный мир отвлекся, цену, скорее всего, заплатит Украина на своих фронтах. Один из представителей ХАМАС заявил, что Путин доволен их террористической атакой на Израиль, поскольку она отвлекла американцев от бушующей войны на Украине.

"Одна война ослабляет давление в другой войне", - сказал он.

Если нужны были доказательства, то вскоре после нападения ХАМАС на Израиль Россия предприняла дерзкую попытку захвата восточноукраинского города Авдеевка.

Сам Киев заявил, что теперь опасается, что если конфликт между Израилем и ХАМАС затянется, то западные поставки оружия и боеприпасов могут иссякнуть.

По словам Кира Джайлса, в период хрупкого мирового порядка "решение нескольких задач одновременно станет ключом к выживанию западных правительств".

"Посмотрите, как луч маяка западного внимания внезапно переключился с Украины на Ближний Восток, в то время как другие кризисы разворачиваются на задворках более или менее незаметно. Но страдает не только Украина. Россия - и другие враждебные государства - могут использовать эту возможность для прощупывания, проверки и нападения в других направлениях. Чтобы понять, кто разделяет цели России, посмотрите, где она закупает оружие для поддержания своей кампании уничтожения Украины. Это Иран и Северная Корея - две другие страны, чей основной экспорт - разрушение, беспорядок и страх", - отметил эксперт по России

Красная линия

В условиях, когда Вашингтон сосредоточен на Ближнем Востоке, Пекин может извлечь выгоду из рассеянности США, готовясь к будущему столкновению за судьбу Тайваня. Китайские наблюдатели уже давно опасаются, что Си ждет подходящего момента, чтобы пересечь Южно-Китайское море и подчинить маленькое островное государство воле Народной Республики.

Вот уже несколько лет мир с тревогой наблюдает за тем, как Китай наращивает военные учения и угрожающие провокации в отношении самоуправляемого Тайваня, а США отвечают на это усилением обязательств перед своим далеким союзником. А за кулисами, похоже, идет опасная игра.

В пятницу Пентагон объявил, что за последний год Китай значительно увеличил свой ядерный арсенал и теперь располагает 500 боеголовками, которые он надеется удвоить к 2030 году.

И если Китай выполнит свои угрозы о молниеносном вторжении через Тайваньский пролив, США, остальной Запад и Россия могут быть вынуждены вмешаться. И последствия такого вторжения могут оказаться катастрофическими для всего мира.

"Сейчас наступил действительно коварный момент", - заявил в интервью The Sun Керри Браун, профессор китайских исследований в Королевском колледже Лондона. "Мы имеем дело с новым видом геополитики. Если конфликт между Израилем и Газой будет долгосрочным, а также война в Украине - все эти вещи являются большими отвлекающими факторами. Запад слабеет. НАТО не так сильно, как раньше, и они постоянно пытаются сделать так, чтобы локальные конфликты не переросли в региональные и глобальные".

В леденящем душу предупреждении он сказал: "Но я вам скажу, что именно Китай и Тайвань могут привести всю эту чертову глобальную систему к дрожи. По сравнению с ним все остальные конфликты покажутся пикником в воскресный день".

Запад, по его мнению, должен осознавать, что конфликт между Тайванем и Китаем может "разрушить мировую экономику и существующую архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

"Это будет практически третья мировая война", - сказал профессор Браун.

Ядерная бездна

Раздувая пламя, которое может привести к новой мировой войне, страна-изгой, оснастившая половину Корейского полуострова ядерными боеголовками, делает все возможное. Ким Чен Ын может быть изгнан из большей части мира - но его режим вплетен в самые темные уголки глобальных конфликтов, предупреждают эксперты.

Угрожая западному миру, тиран продолжает угрожать применением ядерного оружия против своих соперников и провоцировать Южную Корею ракетными испытаниями. На этой неделе даже появились доказательства того, что северокорейское оружие, скорее всего, использовалось в террористическом нападении ХАМАС на Израиль, что является суровым предупреждением о том, как далеко простираются пропитанные кровью щупальца этого государства.

Тем временем Ким сблизился с изгоем Путиным, и в сентябре они вместе поклялись вести "священную" борьбу с Западом. Их турне "дружбы" вызвало опасения, что между этими двумя тиранами, обладающими ядерным оружием и разжигающими вражду, возникнет новая ось зла.

Эксперты утверждают, что Путин хочет получить от Северной Кореи запасы артиллерийских снарядов для использования на фронте в Украине, а Ким - помощь в области спутниковых технологий и модернизации военной техники советских времен. Официально о сделке по поставке оружия объявлено не было, но Вашингтон опасается, что переговоры "активно продвигаются".

"Все это вызывает беспокойство, - сказал доктор Эдвард Хауэлл, эксперт по Северной Корее из Оксфордского университета.

В нынешней геополитической обстановке риск ядерной эскалации со стороны зловещего государства особенно "интенсивен", пояснил он.

"Представляя США как враждебную державу, настроенную на свержение режима, Ким оправдывает защиту Северной Кореи более агрессивной политикой в области ядерного вооружения и использования ядерного оружия, - сказал он. И ему приходится обращаться к другим партнерам по разрушению, чтобы обеспечить себе денежный поток".

Для России Северная Корея - это "очевидный, легкий выбор партнера по преступлению в то время, когда у Путина не так много друзей".

"Меня беспокоит создание сети распространения ядерного оружия, которая может расшириться и охватить другие государства-изгои", - добавил Хауэлл.

Северная Корея уже делала это раньше, пояснил он, создав незаконные сети между Пакистаном, Сирией и Ливией, где они обмениваются ядерными материалами, знаниями и советами.

Хауэлл ожидает, что эта тактика будет продолжена, так как "сейчас Ким Чен Ыну нужны деньги для финансирования ядерной программы и для создания благотворительного фонда для режима".

Он говорит об этом так: в 2021 году Ким определил "список покупок для новых типов оружия, которые он хотел бы получить", и "он быстро справляется с этим". По мере того, как на карте вырисовываются новые линии сражений, формируется коалиция зла, в которой страны-изгои все чаще находят способы объединить свои интересы.

Война между Израилем и ХАМАСом может стать предвестником нового рассвета, который изменит мир и, по мнению профессора Брауна, "приведет к полной остановке всего".

Мир под угрозой - предупреждение политиков

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что миропорядок, который сложился по окончании "холодной войны", можно считать окончательно разрушенным.

По его словам, агрессивная война России в Украине продемонстрировала собой самую непосредственную и острую угрозу международному порядку, закрепленному в Уставе ООН, и его основным принципам - суверенитету, территориальной целостности и независимости.

При этом он указал, что Китай стремится сформировать новый международный порядок, а также располагает для этого растущей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью.

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