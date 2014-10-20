Евросоюз оценит ситуацию на Донбассе и пересмотрит санкции против России - Эштон

Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон заявляет, что вопрос о продлении санкций против России, срок которых истекает в октябре, будет обсуждаться всеми государствами-членами и зависеть от ситуации на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Люксембурге.

Читайте такжеСМИ: России из-за санкций Запада до дефолта осталось четыре года

«Мы сказали, что мы пересмотрим позицию, и мы это сделаем. Сегодня мы сказали, что дадим оценку ситуации на месте, которую я описала как хрупкую. Есть некоторые сдвиги, которые обнадеживают. Мы хотим их поддерживать и увеличивать, но остается очень много того, что вызывает глубокую обеспокоенность в восточной части Украины», - заявила Эштон.

Она подчеркнула, что по этому поводу будет дискуссия всех государств-членов «которые будут работать вместе».