​Ряду венгерских чиновников и бизнесменов запрещен въезд в США

Об этом заявил поверенный в делах США в Венгрии Андре Гудфренд в интервью государственному венгерскому телевидению, передает DW.DE. При этом дипломат не назвал конкретных имен.

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Андре Гудфренд в интервью высказался с непривычной прямотой, отмечает агентство dpa. "Здесь есть лица, точнее сказать представители истеблишмента и члены правительства, которые рассматриваются в США как несоответствующие требованиям для въезда в страну", - заявил он.

По американским законам, коррумпированным правительственным чиновникам может быть запрещен въезд в США.

В венгерских СМИ появляются сообщения, что речь идет о лицах из окружения премьер-министра Виктора Орбана и высокопоставленных чиновниках из налоговой службы. Как пишет газета Napi Gazdaság, запрет может быть связан с тем, что венгерские фискальные органы ведут расследование в отношении деятельности ряда американских фирм на территории страны.

Новостной портал Hungarian Voice не исключает, что санкции могут быть ответом США на политику сближения Венгрии с Россией. В свою очередь, издание Index.hu сообщает об имевших место попытках вымогательства у американских фирм, работающих в Венгрии, со стороны высокопоставленных чиновников.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто потребовал от Вашингтона предоставить доказательства обвинений в коррупции. Андре Гудфренд вызван в МИД для дачи объяснений.