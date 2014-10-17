Ким Чен Ын после долгого отсутствия вновь появился на публике с тростью

Как сообщалось, 14 октября он посетил недавно построенный жилой район и научное учреждение. В этот раз освещался визит северокорейского лидера в новые жилые комплексы, предназначенные для преподавателей Политехнического университета имени Ким Чхэка в Пхеньяне.

Читайте такжеЛидер КНДР впервые за 40 дней появился на публике

На официальных фотографиях Ким Чен Ын изображен с тростью, однако информации о его здоровье не обнародовано, сообщает Росбалт.

"Он подробно ознакомился с конструкционными особенностями домов, осмотрев квартиры, а также магазины и рестораны на первом этаже. Ким Чен Ын с удовольствием подчеркнул, что квартиры имеют качественную мебель и оборудование, предоставленные партией. Если к этому будут добавлены цветные телевизоры, то квартиры очень понравятся не только преподавателям, но также их женам и детям", — передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ранее на фоне длительного отсутствия лидера КНДР родились многочисленные домыслы о его судьбе, начиная от проблем со здоровьем до возможной смены власти в стране. Позже появились сообщения, что ему была сделана операция на лодыжке и сейчас политик проходит курс реабилитации.