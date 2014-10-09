В Новосибирске отменили лекцию Макаревича о красоте

Об этом сообщают организаторы лекции.

"Мы с невероятным сожалением вынуждены сообщить о том, что «Открытая лекция» Андрея Макаревича и «Открытые семинары» Елизаветы Глинки и Сергея Ениколопова 28-29 октября не будут проведены в Технопарке Академгородка. У нас нет претензий к руководству Технопарка, мы знаем и понимаем, что на них было оказано давление", - говорится в сообщении.

Читайте такжеМакаревич обратился к Путину с просьбой "прекратить шабаш" - российские СМИПо словам организаторов, это не первая площадка Новосибирска, которая отказывает им в проведении мероприятия, ссылаясь на озабоченность «общественно-политической» ситуацией в стране.

"Мы не разделяем такого рода озабоченности, полагая, что лекция на тему «Что такое красота» и семинары «Как помогать тем, чью точку зрения не разделяешь» и «О природе человеческой агрессии» могут принести лишь пользу. Именно поэтому мы до сих пор не выносили сор из избы и не рассказывали о проблемах, с которыми столкнулись в Новосибирске", - сообщают организаторы.

Напомним, в России после выступлений Макаревича в поддержку Украины и концерта перед беженцами на Донбассе развернулась масштабная травля певца в СМИ, сопровождающаяся отменой его концертов по всей стране.