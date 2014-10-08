В Сомали появился первый банкомат

Устройство выдает лишь американские доллары из-за того, что национальная валюта — сомалийский шиллинг — быстро обесценивается, сообщает Лента.ру со ссылкой на BBC News.

Клиенты испытывают затруднения в использовании аппарата, поскольку большинство из них видит банкомат впервые в жизни. Из-за начавшейся в 1988 году гражданской войны в Сомали банковская система остается неразвитой.

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Прототип первого банкомата появился в 1939 году. Его изобрел в США Лютер Джордж Симджян. Устройство выдавало наличные, но при этом не могло списать их со счета из-за того, что аппарат не был связан с банком. Симджян предложил опробовать изобретение City Bank of New York, но через полгода банкиры вернули машину, сообщив, что не видят в ней необходимости. Изобретение Симджяна было забыто почти на 30 лет и доработано только в конце 1960-х годов.

Сегодня в мире работает около 2,5 миллионов банкоматов.