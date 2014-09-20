В Мюнхене начался праздник пива Октоберфест

В Мюнхене сегодня начался традиционный праздник пива Октоберфест.

Праздник продлится до 5 октября. Ожидается, что за это время его посетят около шести миллионов человек, передает Deutsche Welle.

По традиции первую бочку пива на празднике всегда раскупоривает мэр города. В этом году Октоберфест открывал новый бургомистр Дитер Райтер, избранный в марте 2014 года. Как и его предшественник Кристиан Уде, перед выходом на публику Райтер репетировал с местным пивоваром.

Между тем уже за час до официального открытия праздника некоторые из шатров, где разливают различные сорта немецкого пива, оказались переполнены и вынуждены были закрыть свободный вход для посетителей. В результате перед ними выстроились длинные очереди.

Читайте такжеОтраслевые ассоциации вина и пива выступают против введения дополнительного акциза

В 2013 году Октоберфест в Мюнхене посетили около 6,2 млн человек. В общей сложности они выпили 6,7 млн литров пива. При этом лишь 15% посетителей приехали на праздник из-за границы.