Беларусь запретит пересекать свою границу пешком

По словам чиновников, это временная мера. По их словам, в белорусских пунктах пропуска через границу нет необходимой инфраструктуры: отдельных пешеходных коридоров, а также терминалов таможенного и пограничного оформления, передает Русская служба Би-би-си.

Пешеходное пересечение границы в автодорожных пунктах пропуска было введено в качестве эксперимента в 2013 году на популярных у белорусов направлениях – в Польшу, Литву и Латвию.

Читайте такжеУкраина и Беларусь утвердили Положение о демаркации государственной границыТаким образом люди могли сэкономить время и не стоять в многокилометровых очередях в пунктах автопропуска.

Когда именно возобновится пропуск пешеходов через границу, чиновники не сообщают.

Как сообщал УНИАН, в начале текущего месяца Беларусь упростила процедуру демаркации границы с Украиной.