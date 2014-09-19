Беларусь запретит пересекать свою границу пешком
Госпогранкомитет Беларуси прекращает пропуск пешеходов через границу с 1 октября.
По словам чиновников, это временная мера. По их словам, в белорусских пунктах пропуска через границу нет необходимой инфраструктуры: отдельных пешеходных коридоров, а также терминалов таможенного и пограничного оформления, передает Русская служба Би-би-си.
Пешеходное пересечение границы в автодорожных пунктах пропуска было введено в качестве эксперимента в 2013 году на популярных у белорусов направлениях – в Польшу, Литву и Латвию.
Читайте такжеУкраина и Беларусь утвердили Положение о демаркации государственной границыТаким образом люди могли сэкономить время и не стоять в многокилометровых очередях в пунктах автопропуска.
Когда именно возобновится пропуск пешеходов через границу, чиновники не сообщают.
Как сообщал УНИАН, в начале текущего месяца Беларусь упростила процедуру демаркации границы с Украиной.