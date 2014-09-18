Франция присоединится к авиаударам против «Исламского государства» в Ираке

Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, сообщает Радио Свобода.

«Я решил принять запрос от властей Ирака и оказать военную поддержку», - сказал Олланд на пресс-конференции 18 сентября.

По его словам, Франция не будет отправлять наземные войска и «будет лишь посредником в Ираке» - об авиаударах против исламистов в Сирии речь не идет.

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Сейчас Франция поставляет в Ирак военную и гуманитарную помощь для борьбы против «Исламского государства».

Госсекретарь США Джон Керри приветствовал решение президента Франсуа Олланда.

18 сентября центральное командование США заявило, что авиаудары в первую очередь будут касаться позиций «Исламского государства» в Ираке.