СМИ: В Шотландии не проводят экзит-пол во время референдума

В Шотландии во время референдума о независимости экзит-пол не проводится, пишет The Guardian.

Как объясняют западные СМИ, поскольку разрыв между "да" и нет" очень незначительный, поэтому опросы не стоят того, чтобы на них тратить деньги.

Все данные опросов, фигурирующие в сегодняшних новостях, - это результаты опросов, проводимых накануне.

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Результаты референдума будут известны только в пятницу утром.

Кроме того, шотландское правительство установило четкие правила, которыми запретило журналистам сообщать детали хода голосования. Это будет разрешено только после закрытия участков в 22.00 по местному времени (00.00 по Киеву), передает BBC.

Ожидается, что явка на референдум будет самой высокой в истории Шотландии. С утра здесь открыто 5 тысяч 579 участков.