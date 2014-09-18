53% шотландцев поддерживают единство с Британией - экзит-пол

Согласно опросу Ipsos Mori , который был сделан для газеты London Evening Standard, единство Великобритании и Шотландии поддерживают 53% шотландцев, за независимость голосуют 47%, передает Reuters.Читайте такжеШотландии обещают больше автономии, если она останется в составе Великобритании

В Шотландии сегодня проходит референдум, который решит дальнейшую судьбу этой части Соединенного Королевства.