Обама заявил об отказе от военной операции в Ираке

Об этом со ссылкой на Associated Press сообщает Лента.ру.

«Американские войска, присутствующие в Ираке, не имеют и не будут иметь боевых задач», — заявил Обама, выступая перед военнослужащими в городе Тампа.

Читайте такжеКэмерон и Обама: Мы не позволим варварам-убийцам запугать нас - The TimesВо вторник, 16 сентября, председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Мартин Демпси допустил возможность привлечения американских военных советников к военной операции в Ираке. Демпси заявил, что готов обсудить это предложение с президентом США.

Читайте такжеСША могут использовать войска в Ираке и Сирии для борьбы с "Исламским государством"Ранее Обама уже обозначал свою позицию по поводу борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» в Ираке. 11 сентября глава Белого Дома сообщил, что США не будут вводить войска в Ирак. По его словам, для борьбы с боевиками будут задействованы американские ВВС.

Читайте такжеИсламисты захватили крупнейшее нефтяное месторождение в Сирии«Исламское государство» сейчас контролирует несколько провинций в Сирии и Ираке и ведет войну как против правительственных войск, так и против других формирований вооруженной оппозиции. На волне успехов летом боевики объявили о создании «Исламского халифата» на занятых территориях.