ВВС США нанесли шесть авиаударов по позициям исламистов в Ираке

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное командование США.

В результате ударов истребителей и штурмовиков уничтожены или повреждены четыре транспортных средства, а также многочисленные места хранения самодельных взрывных устройств.

По данным командования, все американские истребители успешно покинули зону обстрела. Днем ранее США сообщили о нанесении 14 авиаударов по боевикам в Ираке.

Читайте такжеВ Ираке исламисты отрубили голову американскому журналистуПо данным командования, с 8 августа США осуществили 90 авиаударов по позициям ИГ, 57 из них были нанесены в районе Мосула. Изначально целью была заявлена защита укрывшихся на горе Синджар курдов-езидов от геноцида со стороны суннитских боевиков. Вторая заявленная цель операции — защита города Эрбиль и находящегося там американского консульства.

В начале июня из-за активизации группировки ИГ в Ираке возросла угроза безопасности. Боевики ИГ, воевавшие до последнего времени в Сирии, возглавили наступление на северные и западные районы Ирака. К ним присоединились сунниты, военные из армии Саддама Хусейна и мелкие террористические группировки. В конце июня ИГ объявила о создании «исламского халифата» на подконтрольных ей территориях в Ираке и Сирии.