В Амстердаме устроили помидорные бои в знак протеста против санкций России

12:56, 15 сентября 2014
Мир
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Акцию провели в ответ на санкции РФ, которые блокируют поставки овощей и фруктов из Европы.

wkamsterdam / instagram.com

Вчера, 14 сентября, сотни молодых голландцев устроили помидорные бои на площади Дам в центре Амстердама, неподалеку от королевского дворца. 

Акцию провели в знак протеста против санкций России, которые блокируют поставки европейской свежей плодоовощной продукции, сообщает Associated Press.

Билет на битву перезрелыми помидорами длительностью 1 час стоил 15 евро, всего в мероприятии приняли участие около 1 тысячи человек.

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Организатор томатного боя Джоеп Вербант сообщил, что вырученные средства передадут фермерам, которые пострадали от российского эмбарго.

Идею акции позаимствовали у знаменитого ежегодного испанского фестиваля "Ла Томатина", который проходит в Буньоле (провинция Валенсия).

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Для акции в Амстердаме организаторы приобрели 120 тысяч перезрелых томатов, признанных непригодными для потребления.

Шлам, оставленный от раздавленных овощей, пообещали убрать с центральной площади, и отправить на производство биогаза.

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