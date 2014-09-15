В Амстердаме устроили помидорные бои в знак протеста против санкций России

Вчера, 14 сентября, сотни молодых голландцев устроили помидорные бои на площади Дам в центре Амстердама, неподалеку от королевского дворца.

Акцию провели в знак протеста против санкций России, которые блокируют поставки европейской свежей плодоовощной продукции, сообщает Associated Press.

Билет на битву перезрелыми помидорами длительностью 1 час стоил 15 евро, всего в мероприятии приняли участие около 1 тысячи человек.

Читайте такжеРоссийский рубль из-за санкций упал до нового исторического минимума

Организатор томатного боя Джоеп Вербант сообщил, что вырученные средства передадут фермерам, которые пострадали от российского эмбарго.

Идею акции позаимствовали у знаменитого ежегодного испанского фестиваля "Ла Томатина", который проходит в Буньоле (провинция Валенсия).

Читайте такжеВ Праге в течение двух месяцев будут митинговать в поддержку Украины

Для акции в Амстердаме организаторы приобрели 120 тысяч перезрелых томатов, признанных непригодными для потребления.

Шлам, оставленный от раздавленных овощей, пообещали убрать с центральной площади, и отправить на производство биогаза.