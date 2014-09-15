В Амстердаме устроили помидорные бои в знак протеста против санкций России
Акцию провели в ответ на санкции РФ, которые блокируют поставки овощей и фруктов из Европы.
Вчера, 14 сентября, сотни молодых голландцев устроили помидорные бои на площади Дам в центре Амстердама, неподалеку от королевского дворца.
Акцию провели в знак протеста против санкций России, которые блокируют поставки европейской свежей плодоовощной продукции, сообщает Associated Press.
Билет на битву перезрелыми помидорами длительностью 1 час стоил 15 евро, всего в мероприятии приняли участие около 1 тысячи человек.
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Организатор томатного боя Джоеп Вербант сообщил, что вырученные средства передадут фермерам, которые пострадали от российского эмбарго.
Идею акции позаимствовали у знаменитого ежегодного испанского фестиваля "Ла Томатина", который проходит в Буньоле (провинция Валенсия).
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Для акции в Амстердаме организаторы приобрели 120 тысяч перезрелых томатов, признанных непригодными для потребления.
Шлам, оставленный от раздавленных овощей, пообещали убрать с центральной площади, и отправить на производство биогаза.
De Dam verandert in één grote tomaat pic.twitter.com/Ahud5MMJrD
— Ivo Duijsings (@ivoduijsings) September 14, 2014