В ответ на санкции Россия может запретить импорт холодильников
00:59, 13 сентября 2014Мир
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В ответ на западные санкции Россия планирует запретить импорт холодильников и продукции нефтехимии.
В ответ на санкции Россия может запретить импорт холодильников / tbestway.com
Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев.
По словам российского министра, ответом на западные санкции, помимо ограничения импорта подержанных автомобилей и товаров легкой промышленности, может стать запрет импорта холодильников, а также поставкок продукции нефтехимии.
"Необходимость введения этих мер пока прорабатывается", - уточнил он.
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Напомним, 12 сентября вступил в силу новый пакет санкций ЕС. Накануне в российском правительстве заявляли, что ответом на эти санкции может стать запрет импорта автомобилей и некоторых видов продукции легкой промышленности.
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