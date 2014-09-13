В ответ на санкции Россия может запретить импорт холодильников

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев.

По словам российского министра, ответом на западные санкции, помимо ограничения импорта подержанных автомобилей и товаров легкой промышленности, может стать запрет импорта холодильников, а также поставкок продукции нефтехимии.

"Необходимость введения этих мер пока прорабатывается", - уточнил он.

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Напомним, 12 сентября вступил в силу новый пакет санкций ЕС. Накануне в российском правительстве заявляли, что ответом на эти санкции может стать запрет импорта автомобилей и некоторых видов продукции легкой промышленности.