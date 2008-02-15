Telegraph: Путин озвучил самую серьезную угрозу Западу

Выступление Владимира Путина во время последней пресс-конференции в Кремле стало одним из самых угрожающих для Запада.

Как пишет газета The Telegraph, воинственная риторика Путина затронула все наиболее острые проблемы: от независимости Косово до размещения американских систем ПРО в Европе. Кроме того, несмотря на то, что Путин фактически передал власть своему преемнику Дмитрию Медведеву, эта передача была чисто номинальной, потому что Путин заверил, что останется у власти.

По мнению газеты, это выступление стало знаком расширяющейся пропасти между Москвой и Западом.

Газета.ру