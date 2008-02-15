Путин показал Западу, что останется у власти - Times

Последнее выступление Владимира Путина в качестве главы государства не оставило никаких сомнений в том, что он останется у власти. Как пишет газета The Times, во время пресс-конференции в Кремле Путин шутил, флиртовал и размахивал саблей, уверенный в своей правоте и могуществе. Он похвалил себя за все предыдущие достижения и рассказал о своих целях и планах в качестве премьер-министра страны.

Газета.ру